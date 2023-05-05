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Обстріли Херсонщини. Окупанти за добу поранили трьох людей у регіоні

Херсонська область, знак
Херсонська область. Фото: Wikimapia

Російські окупаційні війська протягом доби 4 травня здійснили 95 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого троє людей отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 538 снарядів із важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Місто Херсон росіяни обстріляли пʼять разів.

Загарбники поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також у територію та споруди заводу в місті Берислав.

Нагадаємо, у пресофісі Херсонської ОВА 4 травня повідомляли, що російська авіація скинула керовані бомби на село Кізомис та територію Бериславського району. Також авіабомби влучили поблизу районної лікарні. Зазначалося, що поранення отримали двоє людей.

Автор:
Артем Ющенко