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Обстріли Херсонщини: окупанти за добу вбили двох людей і поранили ще чотирьох

Херсонщина, руйнування, 13 квітня 2023
Наслідки російського обстрілу Херсонщини 13 квітня 2023. Фото: Херсонська обласна прокуратура / Facebook

Російські окупанти протягом 13 квітня обстріляли низку населених пунктів Херсонщини, внаслідок чого двоє людей загинули, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Зазначається, що війська РФ здійснили 68 обстрілів, випустивши 280 снарядів із важкої артилерії, безпілотників та авіації. Місто Херсон ворог обстріляв чотири рази.

Окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію закладу освіти в селі Зміївка та паркову зону в Херсоні.

Нагадаємо, протягом 12 квітня російські окупанти 46 разів відкривали вогонь по населених пунктах Херсонської області. Тоді одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

Автор:
Артем Ющенко