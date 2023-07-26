Обстріли Херсонщини: за добу через російську агресію загинули двоє людей

Російські окупанти протягом доби 25 липня здійснили 55 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого є жертви. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, протитанкових ракетних комплексів та безпілотників.

Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.

Через російську агресію двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.

Нагадаємо, що 25 липня війська РФ обстріляли, зокрема, село Токарівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель. Окупанти пошкодили приватні будинки та господарські споруди.

Також було зафіксовано обстріл селища Комишани. Там росіяни поранили 58-річну жінку.

Добою раніше загарбники здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Тоді двоє людей у регіоні отримали поранення.