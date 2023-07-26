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Обстріли Херсонщини: за добу через російську агресію загинули двоє людей
Російські окупанти протягом доби 25 липня здійснили 55 обстрілів Херсонщини, внаслідок чого є жертви. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, ворог випустив 300 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації, протитанкових ракетних комплексів та безпілотників.
Окупанти поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у територію одного з сільськогосподарських підприємств в Каховському районі.
Через російську агресію двоє людей загинули, ще троє дістали поранення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що 25 липня війська РФ обстріляли, зокрема, село Токарівка Херсонської області. Внаслідок ворожої атаки загинув 72-річний місцевий житель. Окупанти пошкодили приватні будинки та господарські споруди.
Також було зафіксовано обстріл селища Комишани. Там росіяни поранили 58-річну жінку.
Добою раніше загарбники здійснили 46 обстрілів Херсонської області. Тоді двоє людей у регіоні отримали поранення.