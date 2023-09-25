Обстріли Херсонщини. За добу загинули двоє людей, ще 11 поранені

На Херсонщині через російську агресію протягом доби 24 вересня загинули двоє людей, 11 отримали поранення. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, окупанти здійснили 87 обстрілів, випустивши 497 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків, безпілотників та авіації. По Херсону ворог випустив 23 снаряди.

Росіяни поцілили в:

житлові квартали населених пунктів області;

територію та будівлі медичного та навчальних закладів, церкву, об'єкт критичної інфраструктури в Бериславському районі;

територію та споруди заводів у Херсоні.

Крім того, о 01:00 25 вересня росіяни обстріляли Херсон, пошкодивши будівлю навчального закладу. Близько 05:00 армія країни-агресорки вдарила з авіації по Ольгівці та Львовому. Інформація про постраждалих та руйнування встановлюється.

Херсонська область: обстріли 24 вересня 2023

Як інформувала пресслужба Херсонської обласної прокуратури, вранці 24 вересня російські військові здійснили авіаудари по низці населених пунктів Бериславського району. Повідомлялося про двох загиблих і щонайменше трьох поранених цивільних.

Також близько 12:00 ворожі війська з артилерії почали обстрілювати Херсон, поранивши чотирьох людей.

А близько 16:20 росіяни обстріляли Херсон керованими авіабомбами. У результаті авіаудару по території одного з підприємств травмовано 49-річну жінку.