Обстріли Херсонщини: загинув чоловік, під вогнем опинилися рятувальники

Ввечері, 27 вересня, росіяни протягом кількох годин обстрілювали Херсонську область та застосовували авіацію. Внаслідок цього одна людина загинула, а інша отримала поранення.

Про це повідомив очільник області Олександр Прокудін.

"У Херсоні на порозі власного будинку смертельні поранення отримав 41-річний херсонець. Ще одному чоловікові, 27 років, медичну допомогу надали на місці. Надалі він лікуватиметься амбулаторно", - написав він.

Прокудін додає, що під час атаки окупанти скинув сім авіабомб в районі Миколаївки Бериславського району. Інформація щодо потерпілих та руйнувань наразі ще уточнюється.

Під ворожі снаряди також потрапили і два підприємства у Херсоні. Внаслідок обстрілу виникли пожежі. На місце прибули пожежники, але росіяни завдали повторного обстрілу. Працівники ДСНС змушені бути відійти. Загалом, рятувальникам доводилось кілька разів повертатись до гасіння після того, як обстріли стихали.

Нагадаємо, російські окупаційні війська протягом доби 26 вересня 119 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 12 людей дістали поранення.