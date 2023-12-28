Обстріли за добу призвели до жертв на Донеччині та Херсонщині: ситуація в регіонах

Війська РФ протягом доби 27 грудня атакували кілька регіонів України, спричинивши жертви в Донецькій та Херсонській областях. А в ніч на 28 грудня ворог укотре запустив безпілотники.

Ситуація на Херсонщині: росіяни вбили ще одну людину

У Херсонській області за добу зафіксували 80 обстрілів із боку окупантів, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, ворог випустив 404 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та безпілотників.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області, а також у медичну установу в Бериславі.

Через російську агресію одна людина загинула, ще шестеро отримали поранення.

Обстріли Донеччини: двоє людей отримали поранення

У Донецькій області загарбники поранили двох людей, зазначив в.о. начальника ОВА Ігор Мороз.

Він повідомив, що на Донецькому напрямку одна людина поранена в Авдіївці. В Мар'їнській громаді пошкоджено будинок у Красногорівці, обстріляні Костянтинівка і Єлизаветівка. У Кураховому в зоні ураження перебувала промзона.

На Горлівському напрямку в Торецькій громаді війська РФ пошкодили 4 будинки: два – в Залізному, по одному – в Нью-Йорку і Торецьку. В Часовоярській громаді пошкоджені пʼять приватних будинків.

На Лисичанському напрямку одна людина поранена в Переїзному Званівської громади. У Серебрянці Сіверської громади обстріляні три вулиці. В Лиманській громаді під вогонь потрапили Торське й Зарічне.

Тривога 28 грудня: окупанти запускали "шахеди"

У ніч на 28 грудня загарбники вкотре атакували Україну безпілотниками типу Shahed із району Приморсько-Ахтарськ (Росія), поінформували в Повітряних силах ЗСУ.

Загалом ворог застосував вісім дронів. Українські військові знищили сім апаратів у межах Дніпропетровської, Кіровоградської та Запорізької областей.

Для відбиття атаки застосували підрозділи зенітних ракетних військ і мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.