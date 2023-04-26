Обшуки НАБУ в Житомирській ОВА: стала відома причина

Обшуки в Житомирській ОВА повʼязані з розслідуванням, яке стосується обставин розірвання договору на експлуатаційне утримання доріг області з ПП "Автомагістраль". Про це повідомила пресслужба ОВА.

Зазначається, що підприємство намагалося оскаржити рішення про розірвання договору в судовому порядку. Однак 13 квітня Північно-західний апеляційний господарський суд визнав дії Департаменту регіонального розвитку ОВА правомірними.

Як стверджують в адміністрації, причиною розірвання стала неспроможність "Автомагістралі" виконувати роботи, які під час бойових дій є першочерговими. Ідеться про:

ремонт доріг, пошкоджених внаслідок ворожих бомбардувань;

забезпечення режимів світломаскування на дорогах області відповідно до вимог військового командування;

залучення інженерної техніки для ліквідації наслідків обстрілів та зведення оборонних споруд.

"В умовах воєнного стану така ситуація була неприпустимою та загрожувала зриву виконання заходів з оборони Житомирської області, тому рішення про розірвання договору з ПП "Автомагістраль" було обґрунтованим та правомірним, що підтверджує постанова суду", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, про обшуки в Житомирській ОВА стало відомо 25 квітня. У відомство прийшли представники Національного антикорупційного бюро України. Однак офіційно про причину не повідомлялося.

Місцеве видання Житомир.info писало, що слідчі дії стосуються тендерів, які проводить Департамент регіонального розвитку ОВА.