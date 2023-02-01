Обшуки проводять у екс-посадовців Міноборони, які фігурують у скандалі із закупівлями продуктів

Співробітники Служби безпеки 1 лютого проводять обшуки у експосадовців Міністерства оборони, які фігурують у скандалі про закупівлю продуктів харчування для військових.

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Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на джерела.

Мова йде про колишнього директора департаменту закупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького і заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова.

Видання "Українська правда" з посиланням на джерела у правоохоронних органах повідомило, що Хмельницькому повідомили підозру за фактом розтрати ним державних коштів на суму майже 108 мільйонів гривень та щодо забезпечення підрозділів Збройних сил неякісними бронежилетами у кількості 5700 шт.

Також про підозру повідомили Шаповалову. Він став підозрюваним за незаконні дії, внаслідок яких окремі підрозділи Збройних сил не були укомплектовані засобами індивідуального захисту на суму понад 1 млрд. грн.

Крім того, Офіс генпрокурора оголосив про підозру колишньому заступнику державного підприємства "Промоборонекспорт" Володимиру Терещенку (наразі заступник начальника Управління координації зовнішньоекономічної діяльності МО України) за фактом заволодіння ним шляхом зловживань та службових підроблень державними коштами в розмірі 1 340 000 доларів.

Нагадаємо, що скандал довкола закупівель Міноборони виник через публікацію 21 січня видання "Дзеркало тижня", яке посилалося на угоду про закупівлю продуктів для військовослужбовців за цінами у двічі-тричі дорожче, ніж у магазинах.

В Міністерстві оборони ж назвали інформацію в ЗМІ такою, що має ознаки навмисних маніпуляцій та вводить в оману, і пригрозили звернутися до Служби безпеки України. Міністру Олексію Резнікову довелося звітувати з цього приводу перед комітетом Верховної Ради з питань безпеки, оборони та розвідки, але нардепи вирішили не рекомендувати його відставку.

Втім, скандал все ж призвів до звільнення його заступника Вячеслава Шаповалова, а також директора департаменту закупок Міністерства оборони Богдана Хмельницького.

В свою чергу, Національне антикорупційне бюро заявило, що і до розголосу у ЗМІ взялося розслідувати можливі зловживання Міністерства оборони при закупівлі продуктів харчування для військовослужбовців.