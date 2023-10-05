Обвал Дегтярівського мосту: В Києві пройшли масові обшуки через розкрадання коштів (ФОТО)

У межах розслідування справи стосовно обвалу конструкцій оновлюваного мосту по вулиці Дегтярівській у Києві, через який було викрито відповідне розкрадання коштів, 5 жовтня було одночасно проведнно обшуки за вісьмома адресами. Про це повідомляє Київська міська прокуратура

Зокрема, слідчі Головного управління поліції в Києві, співробітники столичного управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції та міської прокуратури навідалися до департаменту транспортної інфраструктури Київміськадміністрації, комунальної корпорації "Київавтодор" та низки компаній-підрядників.

Нагадаємо, що 30 вересня на об’єкті будівництва шляхопроводу по вулиці Дегтярівській, яка відділяє вулицю Довженка від вулиці Олени Теліги, стався обвал щойно встановлених мостових балок.

За фактом обвалу конструкцій було розпочато провадження за статтею 272 Кримінального кодексу (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура Фото: Київська міська прокуратура

Встановлено, що близько 16:20 30 вересня при встановленні сьомої балки мосту вона втратила рівновагу, зламалась посередині та впала на сусідню конструкцію. Після цього почалась ланцюгова реакція, що призвела до пошкодження раніше встановлених мостових балок та їх падіння на проїжджу частину.

Окрім цього, було розпочато розслідування за фактом привласнення службовими особами бюджетних коштів під час реконструкції шляхопроводу (стаття 191 КК). Обшуки у четвер проводилися сам в рамках цієї справи.