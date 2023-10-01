Обвал мосту в Києві. Підрядник обіцяє, що ліквідує наслідки інциденту за свій рахунок

Для бюджету Києва вартість реконструкції Дегтярівського шляхопроводу не збільшиться. Про це повідомила пресслужба групи RDS, яка виконує роботи.

Там зазначили, що усунення всіх недоліків буде здійснюватись за рахунок RDS.

"Збитків міському бюджету не нанесено. Вартість реконструкції не збільшиться", – йдеться в повідомленні.

При цьому в компанії заявили, що у звʼязку з інцидентом термін введення розвʼязки в експлуатацію буде більшим.

Дегтярівський шляхопровід: що відомо про обвал

У червні в Києві почали реконструкцію Дегтярівського шляхопроводу. Передбачається, що після оновлення він буде вищим і ширшим, матиме велодоріжки і тротуари для пішоходів. Роботи мали тривати до 30 листопада.

Згідно з інформацією на сайті Prozorro, вартість реконструкції становить 934,7 млн грн.

30 вересня під час робіт стався обвал балок. Як повідомили в RDS, під час виконання монтажу 7-ої балки вона втратила свою стійкість, а при падінні було зачеплено частину вже змонтованої конструкції.

Незалежний інфраструктурний оглядач Павло Авдокушин у коментарі "Суспільному" сказав, що балки для шляхопроводу виготовив завод компанії "Ковальська".

"Вони експериментальні. Це 36-ти метрова балка, а до цього були 33-ох метрові [...] Треба, щоб її (балку, – ред.) розпиляли, взяли зразки бетону і подивилися, як там розташована арматура. Тому що причин (обвалу, – ред.) може бути безліч. Я не стверджую, що це брак, але це може бути неякісний бетон, може бути нерівно натягнута арматура. І це тільки одні з багатьох причин", – зазначив він.

Своєю чергою речник "Ковальської" Даніїл Ваховський інформував, що 1 жовтня збереться експертна інженерна комісія, яка буде визначати причини інциденту. За його словами, проблем з якістю балок немає, адже вони пройшли всі необхідні експертизи.