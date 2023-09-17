Очільник Херсонщини під час вторгнення РФ Лагута помер. Його радник заявив про доведення до самогубства

Колишній голова Херсонської обладміністрації Геннадій Лагута 17 вересня помер на 50-му році життя. Про це повідомив у соцмережах нинішній очільник області Олександр Прокудін.

"Передчасно пішов з життя колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Геннадій Лагута. Висловлюємо щирі співчуття родині покійного та поділяємо її горе. Розуміємо гіркоту втрати усіх, хто знав, любив і поважав Геннадія Миколайовича", - коротко висловився він.

Що каже колишній радник Лагути

Втім, колишній депутат Верховної Ради від "Блоку Петра Порошенка" (2014-2019) та депутат Херсонської обласної ради (з 2020) від тієї ж партії (перейменованої на "Європейську солідарність") Сергій Хлань, якого Лагута в травні 2022 року, вже після виїзду з окупованої Херсонщини, призначив своїм радником з питань територіальної оборони, заявив на своїй сторінці у Facebook, що ексголова ОВА вчинив самогубство.

"Сьогодні вночі в лікарні помер Геннадій Лагута, його довели до самогубства. Він був головою обласної адміністрації якраз в перший період вторгнення. Це його звинувачували в здачі Херсонщини, хоча в його обов'язках немає жодного слова про підготовки до оборони (такі завдання не ставились до моменту повномасштабного вторгнення) та керівництво військами", - написав Хлань.

На його думку, звинувачення Лагути в зрадництві і "втечі" після захоплення міста Росією на підконтрольну Україні територію необґрунтовані, оскільки центральна влада нібито ігнорувала дзвінки очільника регіону у дні вторгнення. Натомість, за словами ексрадника голови ОВА, той, навпаки, був "єдиним, хто не втік з Херсону", забезпечивши вивезення документів, блокування електронних ключів та евакуацію людей.

"Від мене єдина претензія до Геннадія, що він не захищався. Мовчав. Хоча йому було що розповісти цікавого. Мене просив не розповсюджувати те, про що мені розповідав, але обов’язково прийде на це свій час. До речі, саме тому з цією владою розслідування перших днів війни ніколи не буде. Бо там таке полізе... Я впевнений, що це все колись стане відомим всім. Це буде найкраща пам'ять про людину, яка на своїй посаді насправді немало зробила в перші дні вторгнення", - написав Хлань.

Рокірування у владі на Херсонщині

Нагадаємо, що 9 липня 2022 року Зеленський вирішив звільнити Лагуту, який був призначений очільником Херсонщини 26 жовтня 2021 року. На момент призначення він був заступником голови облради та кандидатом на позачергових виборах депутата Верховної Ради від одномандатного округу №184 (Херсонська область).

Лагута балотувався від партії мера Херсона Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!" та конкурував з кандидатом від "Слуги народу" й діючим головою ОДА Сергієм Козирем. Однак після заміни на цій посаді на Лагуту переміг на виборах і став депутатом Ради саме Козир.

Наступник Лагути на посаді голови області Ярослав Янушевич, призначений Зеленським 3 серпня 2022 року, протримався на ній менше, ніж півроку: вже 24 січня його було звільнено. Його місце, відповідно, зайняв Прокудін.

Справа проти Лагути

На початку лютого Подільське управління поліції Києва за оперативного супроводу Служби безпеки України повідомила Лагуті про підозру в підробці документів та шахрайстві, вчиненим для заволодіння автомобілем.

За матеріалами слідства, під час вторгнення РФ навесні 2022 року чиновник звернувся до місцевої підприємниці з проханням надати йому позашляховик у безоплатне користування для службових цілей, на що та погодилася.

Однак у липні посадовець скористався її відсутністю в Україні та вирішив привласнити автомобіль через приватного нотаріуса (для чого був використаний підробний підпис жінки) та фіктивний продаж машини керівнику патронатної служби Херсонської ОВА зі зворотнім продажем Лагуті. Судячи ж з допису Хланя, цією жінкою є дружина Колихаєва.

Доля соратника Лагути - мера Херсона

Примітно також, що відразу після звістки про смерть Лагути, яка поновила суперечки довкола оцінок поведінки під час російського вторгнення на Херсонщину, син Колихаєва Святослав повідомив "Суспільному", що Міжнародний комітет Червоного Хреста підтвердив статус його батька як полоненого. Зазначимо, що Лагута свого часу був водієм Колихаєва і його найближчим соратником.

"Я зв'язався з Червоним Хрестом, і мені сказали, що російська сторона подала мого батька Ігоря Колихаєва до списку полонених і він знаходиться на території РФ. Де саме та який стан його здоров'я, не зазначили. Також оновився його статус в особистому кабінеті координаційного штабу", - зазначив син мера.

Нагадаємо, що про зникнення Колихаєва у Херсоні було повідомлено 28 червня 2022 року. До цього мер чотири місяці, зокрема два місяці після захоплення будівлі міськради, перебував у захопленому Росією облцентрі, попри практику репресій росіян до інших українських функціонерів, і заявляв, що продовжує працювати дистанційно. Після заявленого викрадення Колихаєва його доля залишалася невідомою широкому загалу.

На початку липня оголосила себе тимчасово здійснюючою повноваження Херсонського міського голови секретарка міськради Галина Лугова, яка у вересні, після утворення міської військової адміністрації, була призначена Зеленським її очільницею. Втім, вже 2 березня цього року її було звільнено й замінено на Романа Мрочка. Саме місто, нагадаємо, повернулося під контроль України ще у листопаді.