Одесу атакували ворожі дрони-камікадзе

25 вересня зранку Одеса знов зазнала атаки від ворожих дронів-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста.

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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"Одесу знов атаковано ворожими дронами-камікадзе. Тричі ворог влучив в адмінбудівлю в центрі міста", - зазначив Братчук.

За його словами, сталося займання, на місці працює ДСНС. Триває рятувальна операція і гасіння пожежі.

Один дрон збитий силами протиповітряної оборони. Людських втрат немає.

Нагадаємо, окупанти 23 вересня застосували дрони-камікадзе для нанесення удару по Одесі. Два дрони зруйнували адмінбудівлю у припортовій зоні. В результаті загинула одна людина.