Одна людина поранена в результаті обстрілу на Миколаївщині

Одна людина отримала поранення в результаті обстрілу Очакова Миколаївської області. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив начальник поліції Миколаївщини Сергій Шайхет.

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"Близько 12.00 відбувся черговий обстріл Очакова. Поранення отримав один чоловік, медики надають йому кваліфіковану допомогу. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе і своїх близьких", - написав Шайхет.

Нагадаємо, 21 лютого росіяни обстріляли Херсон. В місті чули близько 20 вибухів. Станом на 14:00 відомо про шістьох загиблих та дванадцятьох поранених.