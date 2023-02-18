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Одна людина загинула та ще одна дістала поранення через ворожі обстріли на Харківщині
Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Харківську область. Так, 17 лютого ворожого обстрілу зазнали щонайменше 15 населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, у Куп'янську під обстрілом перебував приватний житловий сектор. Пошкоджені будинки, сталися пожежі.
Внаслідок обстрілів смт Дворічної Куп'янського району пошкоджено приватний будинок, сталася пожежа. Там загинув 68-річний цивільний чоловік.Підписуйтеся на наш YouTube канал
У Вовчанську Чугуївського району ворог обстріляв Центр первинної медико-санітарної допомоги. Пошкоджено будівлі лікарні, гаражі та автомобілі.
"Внаслідок обстрілу села Першотравневе Харківського району пошкоджено житловий будинок, дістав поранення цивільний чоловік", - повідомив Синєгубов.
Нагадаємо, 16 лютого ворожих обстрілів зазнали райони щонайменше 12 населених пунктів Харківської області.