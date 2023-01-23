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Одна людина загинула внаслідок обстрілу Сумської області

Одна людина загинула внаслідок обстрілу Сумської області

Армія РФ 23 січня обстріляла будинок багатодітної родини в Есманьській громаді Сумської області. Внаслідок атаки є постраждалі. Про це повідомив керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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В результаті обстрілу громади окупанти вбили одну жінку, ще двоє людей дістали поранення.

Зафіксували загалом 10 влучань, вогонь ворог вів зі ствольної артилерії. Один із снарядів потрапив у будинок місцевих жителів.

"На цю мить відомо, що на місці вибуху загинула молода жінка. Ще двох поранених у ці хвилини евакуюють до найближчої лікарні. Подробиці згодом", — додав Живицький.

Раніше внаслідок мінометного обстрілу села Студенок Есманської громади Сумської області було пошкоджено з десяток будинків, один зруйновано повністю, в останньому поранень зазнав хлопець. 

Крім того, армія країни-агресора РФ в перші дні січня також обстріляла Сумську область, внаслідок чого тоді на одному з підприємств спалахнула пожежа.

Автор:
Віта Молодан