Одна людина загинула внаслідок обстрілу Харківської області

17 лютого, близько 10:20 російські військові відкрили вогонь по цивільних об’єктів в смт Дворічна Куп’янського району Харківської області. Внаслідок атаки є одна жертва.

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Про це повідомила пресслужба поліція Харківської області.

Прибувши на місце інциденту, правоохоронці з'ясували, що один зі снарядів влучив у житловий будинок. Дах і стіни будинку зруйновані внаслідок вибуху. 68-річний чоловік, що проживав у будинку, дістав поранення, несумісні з життям.

"Співробітники сектору поліцейської діяльності № 1 Куп’янського районного відділу поліції під триваючими обстрілами евакуювали тіло загиблого. Тіло чоловіка направлено для проведення судово-медичної експертизи", — йдеться в повідомлені поліції.

За даним фактом відкрито кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічним позбавленням волі.

Раніше, 10 лютого по Харкову та Харківській області було завдано масованого ракетного удару. Зафіксували пошкодження об'єктів енергогенеруючої критичної інфраструктури.

Вночі того ж дня окупанти завдали ударів по критичній інфраструктурі Харкова. Зафіксовано біля 10 вибухів у місті.