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Події
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Одна людина загинула внаслідок ранкового обстрілу Херсонської області

атаки на херсонську область, обстріли херсонщини
Наслідки атаки на Херсонську область. Фото: Facebook Херсонської ОВА

Російські окупаційні війська вранці 29 червня завдали удару по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

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атаки на херсонську область, обстріли херсонщини
Фото: Facebook Херсонської ОВА
атаки на херсонську область, обстріли херсонщини
Фото: Facebook Херсонської ОВА
атаки на херсонську область, обстріли херсонщини
Фото: Facebook Херсонської ОВА
атаки на херсонську область, обстріли херсонщини
Фото: Facebook Херсонської ОВА

Загиблою виявилася 71-річна жінка. Вона дістала несумісні з життям поранення. Прибувши на місце, лікарі лише констатували смерть.

Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Медики діагностували у чоловіка контузію та поранення обличчя. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Внаслідок атаки зафіксували руйнування. У Білозерці пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.

Протягом попередньої доби росіяни 64 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.

Напередодні окупанти випустили 316 снарядів по Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів 3 людини дістали поранення.

Автор:
Віта Молодан