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Одна людина загинула внаслідок ранкового обстрілу Херсонської області
Російські окупаційні війська вранці 29 червня завдали удару по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу одна людина загинула.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
Загиблою виявилася 71-річна жінка. Вона дістала несумісні з життям поранення. Прибувши на місце, лікарі лише констатували смерть.
Також постраждали 20-річний хлопець та 74-річна жінка. Медики діагностували у чоловіка контузію та поранення обличчя. Постраждалу госпіталізували у стані середньої тяжкості.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Внаслідок атаки зафіксували руйнування. У Білозерці пошкоджено щонайменше дванадцять житлових будинків.
Протягом попередньої доби росіяни 64 рази відкривав вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 3 людини дістали поранення.
Напередодні окупанти випустили 316 снарядів по Херсонщині. Внаслідок ворожих обстрілів 3 людини дістали поранення.