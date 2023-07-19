Росія атакувала Харківську область: є загиблий та постраждалі

Окупаційні сили Російської Федерації протягом дня 18 липня та ночі відкривали вогонь по прикордонним районам Харківської області, а також населених пунктах, що розташовані поблизу лінії фронту. Жертвою російської агресії став цивільний чоловік, також є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.

Загиблому було 72 роки, росіяни вбили його під час обстрілу смт. Дворічна Куп'янського району. Внаслідок цієї ж атаки 65-річна жінка отримала поранення та була госпіталізована. Пізніше до медиків звернулася з легким пораненням 60-річна жінка, госпіталізації не потребувала.

Протягом минулої ночі та ввечері росіяни тричі атакували Куп'янськ: пошкодили щонайменше п'ять приватних будинків, один — знищили вщент.

Внаслідок обстрілу села Гур’їв Козачок Богодухівського району пошкоджено приміщення сільгосппідприємства. В селі Одноробівка Богодухівського району, яке було обстріляне з гелікоптера, знищено 2 приватних будинки, частково пошкоджені ще 2 будинки. У селі Степове Ізюмського району пошкоджена електромережа.

Загалом протягом минулої доби ворог з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, використовуючи бойову авіацію, обстрілював населені пункти Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського, Харківського та Ізюмського районів.

Щодо розмінування регіону, то за добу піротехніки ДСНС обстежили близько 8,5 га території та знешкодили 121 вибухонебезпечний предмет.

Протягом попередньої доби під ворожий вогонь потрапили райони населених пунктів Вовчанськ, Караїчне, Бударки, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Кислівка та інші.

Внаслідок обстрілів двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення. Госпіталізації потерпілі не потребували.