Одного з керівників АРМА, звинуваченого у розтраті 426 млн грн, заарештували

Підозрюваного у справі про розтрату заарештованого майна на суму понад 426 млн грн начальника управління менеджменту активів центрального апарату АРМА заарештували з альтернативою застави.

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Про це повідомили в САП. Арешт відбувся за клопотанням детективів НАБУ і погодженням прокурора САП. Запобіжний захід обрав суддя ВАКС.

У прокуратурі уточнюють, що суд задовольнив клопотання та застосував до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з альтернативою внесення 4 млн 962 тис. грн застави.

Голова АРМА, діючи спільно з посадовими особами агентства у змові з представниками ДП "Сетам", приватними компаніями та іншими особами ніби організували схему продажу за заниженою вартістю через торговий майданчик вищезазначеного ДП майна, арештованого в рамках кримінальних проваджень в управління АРМА.

"Відповідно до злочинної схеми, посадовці АРМА готували обґрунтування належності відповідних арештованих активів до таких, яким важко управляти, зберігати або ж воно швидко псується. Надалі це майно оцінювалося, проте вартість зазначалася суттєво нижчою за ринкову. Згодом оцінене майно виставлялося на електронні торги", - інформують у прокуратурі.

"Сетам", які організовували ці торги, забезпечували перемогу визначеної приватної компанії. Згідно з повідомленням, під час досудового слідства встановлено чотири епізоди злочинної діяльності:

продаж трьох земельних ділянок в Одеській області, які були придбані для будівництва магазинів торгової мережі "Ашан" (реальна вартість яких була знижена у 18 разів);

продаж 2,6 тис. тонн річкового піску в Київській області (вартістю більше ніж у 6 разів менше порівняно з ринковою);

продаж понад 4,5 тис. тонн карбаміду (вартістю нижче майже у 5 разів);

продаж зерна, крупи та олійних культур (зменшена вартість у 4 рази).

У рамках розслідування справи про підозру повідомлено колишньому голові АРМА, начальнику управління менеджменту активів центрального апарату АРМА, спеціалісту відділу з розвитку підприємства державного підприємства "Сетам", оцінювачу, засновнику та директору приватної компанії.

Нагадаємо, нещодавно в Україні заарештовано локомотиви білоруського виробництва, які використовувалися для транспортування товарів. Локомотиви заарештували за клопотанням Київської міської прокуратури арештовано та передали в АРМА.