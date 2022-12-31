Одну людина людина загинула внаслідок російських обстрілів Харківської області

Внаслідок обстрілів російською армією 30 грудня загинув 50-річний мешканець Харкова. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Харківської ОДА Олег Синьогубов.

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"Ворог продовжує терор мирного населення Харківщини. Найбільше потерпає від обстрілів м. Куп'янськ та Куп'янський район. Також з артилерії та мінометів російські окупанти б'ють по прикордонних населених пунктах Харківського та Чугуївського районів", - написав він.

За словами Синьогубова, 30 грудня внаслідок ударів по Куп'янську були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки. Поранення отримав 76-річний чоловік. Допомогу медики надали на місці.

В Куп'янському районі внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 50 років.

В області тривають роботи з розмінування. За добу знешкоджено 71 вибухонебезпечний предмет. Але мінна небезпека все ще дуже висока.

Також в Харківському районі на невідомому вибуховому пристрої підірвався цивільний автомобіль. 65-річний водій загинув.

Нагадаємо, двоє мешканців селища Борова Ізюмського району Харківської області загинули в результаті підриву на вибуховому пристрої в лісі.