Оккупанти обстріляли Запорізьку область, є жертви

Армія країни-агресора РФ продовжує тероризувати населені пункти на лінії вогню у Запорізькій області.

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Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

"Гуляйпільська громада знову під ворожим вогнем. Вранці російська артилерія забрала життя двох місцевих жителів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, ворог вдарив ракетами по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт.

Також окупанти 4 березня накрили "Градами" Степногірську громаду. Там зафіксовали нові руйнування житлових будинків, обійшлося без жертв.

У Приморському ворог поцілив у приватний будинок та подвір'я. Там чоловік отримав незначні травми.

Нагадаємо, в ніч на 2 березня росіяни вкотре атакували ракетами Запоріжжя. Внаслідок удару ракетами С-300 сталося руйнування з 5 по 1 поверхи п’ятиповерхового житлового будинку. Станом на 4 березня відомо про 10 загиблих.