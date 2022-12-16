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Події
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Окупанти влучили по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській області

Окупанти влучили по енергетичних об’єктах у Дніпропетровській області

Російські окупаційні війська 16 грудня завдали ракетних ударів по кількох об’єктах енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області. Є руйнування та поранені.

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Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Росіяни влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури у різних районах області. Є серйозні руйнування", - зазначив він.

За його словами, у Нікопольському та Криворізькому районах поранені троє працівників електропідстанцій, їх госпталізували.

Нагадаємо, внаслідок ракетних ударів 16 грудня пошкоджено енергооб’єкти на сході і півдні країни, по всій Україні вводяться екстрені аварійні відключення світла.

Автор:
Ніна Комащенко