Армія РФ 102 рази атакувала Херсонщину: одна людина загинула

Російські окупаційні війська протягом доби 16 січня 102 рази відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 102 рази атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зазначив він.

Херсон росіяни обстріляли 36 разів, ворожі снаряди поцілили в будівлю інтернату, лікарню та житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли одна людина загинула, два жителі Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 15 січня 90 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Через обстріли 3 людини загинули, 14 жителів області отримали поранення.