Окупанти 111 разів обстріляли Запорізьку область: є постраждалі

Армія РФ продовжує тероризувати мирне населення Запорізької області. Протягом минулої доби російські окупанти завдали 111 ударів по регіону. Під ворожий вогонь потрапили 22 населених пункти.

Про це повідомлдяє Запорізька обласна військова адміністрація.

Згідно з повідомленням, рашисти завдали авіаудару по Новоданилівці та Полтавці, тричі атакували безпілотниками села Степове та Кам'янське, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ по Темирівці, Затишшю, Червоній Криниці, Гуляйполю, Кам'янському.

Окрім цього, окупанти 91 обстріляли з артилерії Гуляйполе, Оріхове, Преображенці, Червоне, Плавні, Степногірськ, Малинівці та інші прифронтові населені пункти.

У Гуляйполі російський снаряд поцілив у житловий будинок. Внаслідок цього загинув 68-річниц чоловік. У Плавнях двоє людей отримали поранення. 35-річного чоловіка та 60-річну жінку з мінно-вибуховими травмами було госпіталізовано до лікарні.

За повідомленням ЗОВА, окупанти за добу зруйнували чи пошкодили 31 будинок.

Напередодні російські окупанти 78 разів обстріляли Запорізьку область. Загалом, під ворожий вогонь потрапили 20 прикордонних населених пунктів.

Внаслідок обстрілів було зруйновано чи пошкоджено 23 будівлі. Серед них житлові та садові будинки, гаражі, господарчі споруди та інше майно місцевих жителів.