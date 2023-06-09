Окупанти 16 разів обстріляли прикордоння Сумщини, є поранений

Станом на вечір 9 червня, росіяни здійснили по прикордонним громадам Сумської області 16 обстрілів. Загалом, в регіоні було зафіксовано 133 вибухи.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Під ворожий вогонь потрапили Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Шалигинська, Новослобідська і Великописарівська громади.

Найбільше постраждали Білопільська та Краснопільська громади. По Білопільській ворог бив з мінометів, артилерії та здійснив обстріл з АГС. Протягом дня у громаді зафіксували 69 вибухів.

По Краснопільській громаді окупанти завдали артилерійського і мінометного обстрілу, що спричинило 36 вибухи.

Юнаківська громада потрапила під артобстріл з САУ. Внаслідок обстрілу поранено місцевого мешканця, пошкоджено приватний житловий будинок, господарчу споруду, гараж.

Новослобідську і Миропільська громаду окупанти накрили з мінометів і спричинили 7 та 4 вибухи відповідно. Великописарівська громада потрапила під артобстріл та обстріл з міномету. На Шалигинську громаду росіяни скинули 3 міни.

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Сумську область. Вночі та зранку 8 червня атакував прикордоння дронами та бив по громадах з мінометів.