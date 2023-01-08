Окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини: одна людина поранена

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, за минулу добу, 7 січня, окупанти 19 разів обстріляли територію Херсонщини.

"Через атаки окупантів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Херсонського та Бериславського районів", - зазначив Янушевич.

За його словами, минулої доби через російські обстріли одна людина отримала поранення.

Нагадаємо, окупанти за добу 6 січня 39 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області. Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона.