Окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини: одна людина загинула

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона", - зазначив він.

За його словами, росіяни поцілили в школу, підприємство, лінії електропередач, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли одна людина загинула, троє жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Тільки 15 грудня окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого 4 людей загинуло, ще 9 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.