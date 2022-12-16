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Окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини: четверо людей загинули
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ та мінометів.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог атакував житлові квартали Херсона", - зазначив він.
За його словами, окупанти поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, житлові будинки, маршрутний транспорт, пункт медичної допомоги та видачі гуманітарної допомоги.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби через російські обстріли 4 людей загинули, 9 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Тільки 14 грудня окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого 3 людей загинуло, ще 13 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.