Окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини: загинуло двоє людей

Армія країни-агресора РФ продовжує обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 30 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від ворожих ударів з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів", - зазначив Янушевич.

За його словами, через російські обстріли пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури та житлові будинки.

Минулої доби через обстріли рашистів загинуло 2 цивільних людей, ще 1 житель Херсонщини отримав поранення.

Зазначимо, напередодні російські окупанти 51 раз обстріляли територію Херсонщини. Рашисти били по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.