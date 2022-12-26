Окупанти 33 рази відкривали вогонь по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 25 грудня 33 рази обстріляли територію Херсонської області.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 33 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від вогню з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, ворог 7 разів атакував Херсон, поцілив у складські приміщення, приватні та багатоквартирні будинки.

Янушевич додав, що минулої доби мирні люди не постраждали.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 24 грудня 71 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.