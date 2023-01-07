Окупанти 39 разів відкривали вогонь по Херсонщині: 7 людей поранені

Російські окупаційні війська за добу 6 січня 39 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонської області. Під ворожим вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 39 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон окупанти накривали вогнем 9 разів. Снаряди влучили в приватні та багатоквартирні будинки, на територію та у будівлі підрозділу пожежно-рятувальної частини.

Минулої доби через російські обстріли загинула одна людина - рятувальник, 7 мешканців Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко повідомив 6 січня, що окупанти завдали удару по пожежній частині в Херсоні.

5 січня ворог також поцілив по ще одній пожежній частині ДСНС. В цей же час окупанти завдали удару по будинку в центральній частинуі міста. Внаслідок атаки загинув 18-річний чоловік.