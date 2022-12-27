Окупанти 40 разів відкривали вогонь по Херсонщині: одна людина поранена

Російські окупаційні війська протягом доби 26 грудня 40 разів обстріляли територію Херсонської області.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 40 разів обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, зокрема Херсон ворог атакував 11 разів, внаслідок чого пошкоджені завод, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 25 грудня 33 рази обстріляли територію Херсонської області.