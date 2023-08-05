Окупанти 52 рази за добу обстріляли Херсонщину: четверо людей поранені

Російські окупанти протягом доби 4 серпня здійснили 52 обстріли Херсонської області. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

За його словами, війська РФ випустили 271 снаряд із мінометів, застосувавши артилерію, танки, безпілотники та авіацію. По місту Херсон ворог випустив 13 снарядів.

Загарбники поцілили в житлові квартали населених пунктів області.

Через російську агресію четверо людей отримали поранення.

Нагадаємо, добою раніше російська армія 53 рази відкривала вогонь по різних населених пунктах Херсонської області. Ворог випустив 241 снаряд по регіону.

Тоді через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.