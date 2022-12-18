Окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини: троє людей загинули

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Так, за минулу добу, 17 грудня, окупанти 54 рази обстріляли територію Херсонщини.

"Ворог вкотре обстріляв житлові квартали Херсона. Поцілили в медичний заклад, приватні та багатоквартирні будинки", - зазначив він.

За його словами, минулої доби через російські обстріли загинуло 3 людей, 6 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, російські війська продовжують обстрілювати Херсонську область. Тільки 16 грудня окупанти 27 разів обстріляли територію Херсонщини, внаслідок чого одна людина загинула, ще троє жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.