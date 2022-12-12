Окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини: одна людина поранена

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів. Ворог продовжує гатити по житлових кварталах Херсона", - зазначив він.

За його словами, через російські обстріли пошкоджені інфраструктурні об'єкти, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через обстріли окупантів була поранена одна людина.

Нагадаємо, армія країни-агресора РФ вночі 11 грудня обстріляла об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Знищено кілька одиниць техніки та споруд.