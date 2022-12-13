Окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини: троє людей загинули

Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ та мінометів.

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Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів. Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона", - повідомив він.

За його словами, через російські обстріли пошкоджені школа, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через обстріли окупантів троє людей загинули та ще 15 жителів області отримали поранення.

Нагадаємо, окупанти 11 грудня 57 разів обстріляли територію Херсонщини, одна людина отримала поранення.