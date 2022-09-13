Окупанти 6 разів за ніч обстріляли Нікопольський район

У ніч на 13 вересня російські військові 6 разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Є руйнування, серед мирних жителів постраждалих немає.

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Про це в Facebook повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"Росіяни вдарили по району шість разів. Направили на Нікополь, Червоногригорівську та Марганецьку громади "Гради" та важку артилерію. Пройшло без постраждалих", — розповів Резніченко.

Обстрілами росіяни пошкодили 16 багатоповерхових та приватних будинків, стадіон, господарські споруди та газопроводи. Масштаби ушкоджень уточнюються.

Днем раніше, в ніч з 11 на 12 вересня, російські окупаційні війська відкривали вогонь по трьом громадам Дніпропетровській області з "Градів", ствольної артилерії та "Ураганів". В результаті тоді пошкодили ліцей та близько 10 житлових будинків.

До цього, вночі 10 вересня, росіяни атакували одразу три райони Дніпропетровської області - Дніпровський, Нікопольський та Синельниківський.