Окупанти 60 разів відкривали вогонь по Херсонщині: двоє людей поранені

Російські окупаційні війська протягом доби 30 грудня 60 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Під вородим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 60 разів обстріляли територію Херсонщини. Ворог гатив по мирних населених пунктах області з артилерії, РСЗВ, мінометів і танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон армія РФ атакувала 31 раз. Ворожі снаряди влучили у газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли поранення дістали дві людини.

Нагадаємо, 29 грудня окупанти 81 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.