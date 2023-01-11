Окупанти 63 рази відкривали вогонь по Херсонщині

Російські окупаційні війська протягом доби 10 січня 63 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 63 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти потерпали від атак з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

Херсон росіяни обстріляли 24 рази – під ворожим вогнем опинилися житлові квартали міста. Окупанти атакували освітній заклад, лікарню, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через російські обстріли 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Нагадаємо, 10 січня війська країни-агресора РФ вчергове обстріляли Херсон. Ворожий снаряд прилетів на подвір’я багатоквартирного будинку, на місці влучання утворилася вирва. Поранення отримав місцевий мешканець.