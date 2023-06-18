Окупанти 68 разів обстріляли Херсонщину: є загиблий і травмовані

Російські окупаційні війська протягом доби 17 червня 68 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію одна людина загинула, чотири дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що за минулу добу російські окупанти здійснили 68 обстрілів, випустивши 467 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.

По місту Херсон ворог випустив 29 снарядів.

Як уточнив Прокудін, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

За словами очільника області, через російську агресію одна людина загинула, чотири (з них одна дитина) - дістали поранення.

Зауважимо, армія країни-агресора РФ вкотре вдарила по Козацькому у Херсонській області. По мирному населеному пункту ворог випустив дві керовані авіабомби.

Через обстріл Козацького загинув один мирний житель. Також внаслідок ворожої атаки поранення отримали троє людей – 35-річна жінка, 88-річний чоловік та 17-річний хлопець.

За попередню добу, 16 червня окупанти 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 2 людини загинули, 25 - дістали поранення.