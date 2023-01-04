Окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини: двоє людей загинули

Російські окупаційні війська протягом доби 3 січня 73 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За словами очільника області, Херсон армія рф атакувала 11 раз – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.

Минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, 2 січня через російські обстріли на Херсонщині загинули 2 людини, 9 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Крім того, російській окупаційні війська вранці 2 січня атакували центр Берислава Херсонської області, обстрілявши міський ринок.