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Окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини: двоє людей загинули
Російські окупаційні війська протягом доби 3 січня 73 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 73 рази обстріляли територію Херсонщини. Мирні населені пункти області росіяни атакували з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.
За словами очільника області, Херсон армія рф атакувала 11 раз – гатили по житлових кварталах міста. Ворожі снаряди влучили в суднобудівний завод, газопровід, приватні та багатоквартирні будинки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби через росіян загинули 2 людини, 5 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначимо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.
Так, 2 січня через російські обстріли на Херсонщині загинули 2 людини, 9 жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Крім того, російській окупаційні війська вранці 2 січня атакували центр Берислава Херсонської області, обстрілявши міський ринок.