- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти 74 рази відкривали вогонь по Херсонщині: 5 людей загинило
Російські окупаційні війська протягом доби 23 грудня 74 рази відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 74 рази обстріляли територію Херсонщини. Били з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.
За його словами, ворог цілий день атакував житлові квартали Херсона – зафіксовано 36 обстрілів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, дитсадок, школу, лікарню, магазини, завод, приватні та багатоквартирні будинки.
Минулої доби на Херсонщині російська армія вбила 5 мирних людей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Серед постраждалих є 6-річна дитина. Дівчинку з множинними осколковими травмами доставили до лікарні. Дитина в тяжкому стані.
Нагадаємо, що протягом доби 22 грудня окупанти 61 раз відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Російські окупаційні війська черговий раз атакували Херсон. Ціллю ворога стали житлові будинки, а також дитячий садочок.
Днем раніше, 21 грудня, у Херсоні окупанти обстріляли суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки.