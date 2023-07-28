Окупанти 75 разів атакували Запорізьку область за добу. Є руйнування

Російські окупаційні війська протягом доби 28 липня здійснили 75 обстрілів по 23 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко.

Внаслідок обстрілів військовими РФ пошкодження зазнали 24 будівлі, серед яких об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Зокрема, по самому Запоріжжю росіяни завдали ракетного удару. 5 разів били з РСЗВ по Степовому. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Степногірська та ще 13 прифронтових сіл росіяни завдали 67 артилерійських ударів.

По Щербаках та Новоандріївці загарбники здійснили БПЛА-атаку. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Напередодні, протягом доби 25 липня російська армія завдала 79 ударів по Запорізькій області, поранивши двох людей. Також надійшло 34 повідомлення про руйнування приватних будинків, господарчих споруд та інфраструктури.

Добою раніше війська РФ завдали 70 ударів по 19 населених пунктах Запорізької області. Тоді загинула 82-річна жінка.