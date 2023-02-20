Окупанти 75 разів відкривали вогонь по Херсонщині: 3 людини загинули

Російські окупаційні війська протягом доби 19 лютого 75 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Там зазначають, що російські окупанти російські окупанти 75 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Гатили з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Херсон армія РФ обстріляла 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

Минулої доби на Херсонщині через російську агресію 3 людини загинули, 8 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Серед поранених російськими обстрілами є троє дітей: хлопчики 8 та 13 років, а також 10-річна дівчинка.

Як повідомили в Херсонській міській раді, з перших днів звільнення міста і до 9 лютого на території Херсонської громади ушкоджено 44 об‘єкти інфраструктури, 1434 житлових будинки (багатоквартирні та приватні), 62 навчальних заклади (включаючи дитячі садки), 19 закладів охорони здоров‘я та 60 нежитлових будівель.

Нагадаємо, окупанти після втечі з Херсона чи не щоденно завдають ударів по місту та іншим населеним пунктам регіону.

Так, російські окупаційні війська зранку 19 лютого накрили з артилерії село Бургунка на Херсонщині.