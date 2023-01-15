Окупанти 76 разів атакували Херсонщину

Російські окупаційні війська протягом доби 14 січня 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 76 разів атакували Херсонщину. Гатили з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків та БПЛА", - зазначив Янушевич.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 25 разів. Зокрема, ворожі снаряди поцілили в житлові будинки.

Минулої доби через російські обстріли 2 людини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначимо, вночі 13 січня армія країни-агресора РФ обстріляла автобазу у Херсоні. Через обстріл пошкоджені 16 автобусів, також понівечені легкові автівки, склади та будівля для охорони.

Також 12 січня окупанти атакували селище Янтарне поблизу Херсона.