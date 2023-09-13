- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
Окупанти 85 разів обстріляли Херсонщину: четверо поранених
Російські окупаційні війська протягом доби 12 вересня 85 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області. Через російську агресію 4 людей дістали поранення.
Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Він зазначив, що за минулу добу противник здійснив 85 обстрілів, випустивши 531 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА, танків, авіації. Був здійснений запуск 1 крилатої ракети.
По місту Херсон ворог випустив 11 снарядів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, будівлю дошкільного навчального закладу у Херсонському районі, територію підприємства у Херсоні", - уточнив Прокудін.
За словами очільника області, через російську агресію 4 людини дістали поранення.
Напередодні російські війська 75 разів обстріляли Херсонську область, поранивши шістьох мирних жителів.