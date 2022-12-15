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Окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини: троє людей загинули
Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати Херсонську область та завдавати ударів з артилерії, РСЗВ, танків, мінометів та БПЛА.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські окупанти 86 разів обстріляли територію Херсонщини. Під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона", - повідомив він.
За його словами, окупанти поцілили в суднобудівний завод, освітній заклад, склади, приміщення видання газети, школу, магазин, будівлю Херсонської ОДА, приватні та багатоквартирні будинки.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Минулої доби через російські обстріли 3 людей загинуло, ще 13 жителів Херсонщини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Зокрема, внаслідок обстрілів загинув 8-річний хлопчик.
Нагадаємо, російські окупанти 13 грудня 42 рази обстріляли територію Херсонщини. По області гатили з артилерії, РСЗВ, танків та мінометів.