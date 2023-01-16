Окупанти 90 разів атакували Херсонщину: троє людей загинули

Російські окупаційні війська протягом доби 15 січня 90 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.

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Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.

За його словами, Херсон росіяни обстріляли 21 раз. Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.

Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, окупанти протягом доби 14 січня 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.