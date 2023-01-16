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Окупанти 90 разів атакували Херсонщину: троє людей загинули
Російські окупаційні війська протягом доби 15 січня 90 разів відкривали вогонь по населеним пунктам Херсонської області. Під ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
"Російські загарбники 90 разів атакували Херсонщину. Мирні населені пункти області потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ, мінометів та танків", - зазначив він.
За його словами, Херсон росіяни обстріляли 21 раз. Ворог цілеспрямовано ударив по будівлі Червоного Хреста, міській лікарні, центру реабілітації дітей з інвалідністю, суднобудівному заводу, обʼєкту критичної інфраструктури та житлових будинках.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Минулої доби через російську агресію 3 людини загинули, 14 жителів Херсонщини дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Нагадаємо, окупанти протягом доби 14 січня 76 разів відкривали вогонь по різним населеним пунктам Херсонської області.