Окупанти 93 рази обстріляли Запорізьку область

Протягом доби 28 травня російські окупаційні війська завдали 93 ударів по 20 мирних населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Під вогонь ворожої артилерії потрапили Гуляйполе, Оріхів, Кам'янське та навколишні села. З реактивних систем ЗВ ворог вдарив по Степногірську, Малинівці, Темирівці. Була також атака безпілотником.

Згідно з повідомленням, окупанти зруйнували 11 приватних будинків та іншого майна місцевих жителів.

В ЗОВА додали, що постраждалих серед цивільного населення немає.

Нагадаємо, цієї ночі армія РФ здійснила чергову ракетну атаку по території України, випустивши 40 крилатих ракет та 35 ударних дронів.

Окрім цього, одну ракету було збито над Львівською областю, а над Києвом ППО знищила понад 40 повітряних цілей.

Напередодні окупанти обстріляли 16 мирних міст і сіл Запорізької області. У Гуляйполі поранення отримали дві жінки, а в Новоданилівці росіяни вбили 73-річну жительку на власному подвір'ї.