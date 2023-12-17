Окупанти атаками вбили людей на Одещині та Донеччині: ситуація в регіонах (ФОТО)

Війська РФ протягом доби 16 грудня і в ніч на 17 грудня обстріляли низку регіонів України. Загиблих зафіксовано в Донецькій та Одеській областях.

Обстріли Донеччини: загинула одна людина, троє поранені

У Донецькій області за добу через атаки з боку окупантів одна людина загинула, ще троє отримали поранення, повідомив в.о. голови ОВА Ігор Мороз.

Він зазначив, що на Волноваському напрямку двічі під обстріли потрапила Новоукраїнка Вугледарської громади.

На Донецькому напрямку загарбники сім разів обстріляли Курахівську громаду:

в Кураховому поранено людину, пошкоджено чотири багатоповерхівки, вісім приватних будинків, заклад культури і промзону;

у Веселому Гаю поранено людину;

в Гострому пошкоджено два будинки.

Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram Наслідки російських обстрілів Донеччини. Фото: Ігор Мороз / Telegram

У Гродівській громаді пошкоджено три будинки в Прогресі. Під вогонь також потрапили Красногорівка, Новомихайлівка і Костянтинівка Мар'їнської громади.

На Горлівському напрямку в Іллінівці одна людина загинула й одна поранена. У Північному Торецької громади пошкоджено дві багатоповерхівки й один приватний будинок. У Часовоярській громаді ворог пошкодив два будинки і три господарчі будівлі. У Костянтинівці пошкоджено складське приміщення.

На Лисичанському напрямку війська РФ відкривали вогонь по Сіверську й Торському Лиманської громади.

Ситуація на Одещині: атака безпілотниками

Одеську область росіяни вночі атакували ударними безпілотниками, поінформував начальник ОВА Олег Кіпер.

За його словами, українські військові збили в регіоні девʼять дронів типу Shahed-136. Однак один зі збитих безпілотників впав у житловий квартал в Одеському районі та вибухнув.

Внаслідок цього сталося руйнування й загорілися приватні житлові будинки та складське приміщення приватної спортивної установи. Рятувальники оперативно загасили пожежу. В одному з будинків виявили загиблу людину.

Пожежі в будинках на Одещині в ніч на 17 грудня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Пожежі в будинках на Одещині в ніч на 17 грудня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram Пожежі в будинках на Одещині в ніч на 17 грудня 2023. Фото: Олег Кіпер / Telegram

Тривога 17 грудня 2023: скільки дронів і ракет збили?

Загалом у ніч на 17 грудня загарбники випустили по Україні крилату ракету "Іскандер-К", керовану авіаційну ракету Х-59 та 20 ударних безпілотників типу Shahed, зазначили в Повітряних силах ЗСУ. Ракети запускалися з Криму та Херсонщини, а дрони – з районів Приморсько-Ахтарськ (РФ) та Чауда (Крим).

Повітряні сили та Сили оборони України залучили зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи для відбиття повітряного нападу.

Українські військові збили всі "шахеди" та ракету Х-59. Своєю чергою "Іскандер-К" не досягла своєї цілі.

Повітряні цілі знищено в межах Одеської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей.